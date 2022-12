Musel bych být magor, diví se Král. A rýpe do Hadamczika: Udivuje mě, jak mu to někteří žerou

„Pokud Alois Hadamczik udělá tiskovku o auditu v den, kdy s jeho závěry seznámí výkonný výbor, je to proti všem pravidlům. Jaký k tomu má důvod, to nevím, ale jestli má audit tisíc stran a píšou tam, že jsme ukradli miliardu, tak se s tím člověk musí nejdříve seznámit a v klidu si to projít," nechal se slyšet Král.

Že by od roku 2008 až do letošního jara, kdy na post šéfa hokejového svazu rezignoval, nepracoval spolu s dalšími lidmi z vedení jako řádný hospodář, odmítá.

Hadamczik nicméně po zveřejnění auditu trvá na tom, že předchozí vedení svazu si hospodárně rozhodně nepočínalo. „Pokud nemluvím pravdu, ať na mě dá (Tomáš Král) žalobu. Já mu dokážu, že pravdu mám, protože mám za sebou tak silné argumenty, že mu to prokážu. Můžu to podložit doklady," bil se v prsa někdejší kouč české reprezentace.

„Já si myslím, že je to celé akce hodná Hadamczika. A udivuje mě, jak mu to někteří žerou. Typické pro jeho vyjadřování ale je, že on vždy řekne A, ale už zapomene říct B. Takže když se řekne, že jsem použil kreditku na nákupy v Pařížský, tak to bylo jen na nákupy, které se týkaly svazu. Musel bych být přece magor, abych to platil ze svého," dodal Král.