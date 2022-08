O šancích dvacítky na MS, sexuálním skandálu i o Jágrovi chyceném do pasti

Právě pobaltská země bude poslední soupeřem Čechů v základní skupině, předtím Rulíkova parta vyzve Slovensko, Finsko a Kanadu. Papírově to vypadá na třetí místo, s ohledem na čtvrtfinále by však bylo ideální skončit do druhého. Jaké by mohly být přednosti Čechů a nejsou lehce znepokojující výkony brankáře Bednáře a obrany v přípravných zápasech?