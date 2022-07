Komu prospěje změna adresy v NHL? A proč KHL nejspíš stejně neuvolní hráče reprezentacím?

Naopak z klubu odešel Pavel Zacha, který zamířil do Bostonu, což je svým způsobem jeho vysněná štace. Má tu byt, pochází odsud jeho snoubenka a o výměně se rovněž v tomto městě dozvěděl. A teď může snít, že by se u Bruins mohl stát i součástí výjimečné české formace s Pastrňákem a Krejčím po boku. Právě 36letého borce, který minulou sezonu strávil v Olomouci, totiž Boston zvažuje znovu přivítat "doma".

Jedním z rezonujících letních hokejových témat jsou však i podpisy českých hráčů v KHL. Zatím je oficiálně potvrzen obránce Libor Šulák, ve Vladivostoku by ho měl doplnit ještě Rudolf Červený. Do Petrohradu zase za gáži ve výši 26 milionů korun míří Dmitrij Jaškin. A je otázkou, zda by tito hráči měli být zváni do reprezentace, nebo by se národní tým měl inspirovat Švédy, Finy či Lotyši, kteří hokejistům s angažmá v Rusku zakázali oblékat reprezentační dres?