Omikron se řítí republikou. Dohraje extraliga základní část a bude vůbec regulérní?

Josef Řezníček pro Sport.cz uvedl, že kluby zatím nechtějí zkracovat základní část, a tak se zvažují dvě jiné varianty - protáhnout sezonu až do prvního květnového týdne, či zúžit předkolo play off na dva vítězné zápasy a čtvrtfinále hrát na tři vítězné mače. A nebo zkombinovat obojí. Jasné je, že padla možnost pauzy během olympiády, protože právě do tohoto období většina postižených klubů přesouvá odložené duely.