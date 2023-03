Parte v novinách, finále, které nepřebolelo. O tom všem může Kouba svým svěřencům vyprávět

„Nejsem z těch, kdo by se litoval, anebo se snad dokonce sžíral pocitem křivdy, že se mu jeho sny nesplnily," reagoval Petr Kouba ve studiu Sport.cz na otázku, zda víc bolela a dodnes bolí porážka ve finále evropského šampionátu v londýnském Wembley v roce 1996 s Německem nebo rozhodnutí trenéra Karla Brücknera, že ho na olympiádu do Sydney nevezme.

„Navíc ty dvě situace nelze srovnávat. Nominaci do olympijského výběru jsem nemohl ovlivnit, protože záleželo jen a jen na trenérovi, zda mě do mužstva povolá. Zamrzelo to lidsky, protože před tím Karel Brückner vykládal, jak je rád, že bude mít v mužstvu zkušeného hráče. A nakonec mi ani nezavolal, takže jsem se až od novinářů dozvěděl, že v nominaci nejsem a na olympiádu nepoletím. To jsem nepovažoval za korektní," dostal se Petr Kouba v pořadu Kopačky na hřebíku k olympijskému turnaji v roce 2000, který nakonec dopadl pro český tým neslavně.

To čtyři roky před tím mělo v Anglii tažení národního celku jiný náboj a lesk. Vždyť skončilo až ve finále.

Petr Kouba Narozen: 28. ledna 1969 v Praze Fotbalová kariéra: 1988 -1990 Bohemians Praha, 1990 - 1996 Sparta Praha, 1996 - 1997 Deportivo de La Coruňa, 1997 - 1998 1. FC Kaiserslautern, 1998 - 1999 Viktoria Žižkov, 1990 - 2001 Deportivo de La Coruňa, 2001- 2002 FK Jablonec, 2002 - 2005 Sparta Praha. Ligové starty: 245/1, československá a česká liga: 239, z toho 96 zápasů s čistým kontem a jeden vstřelený gól, španělská liga: 6, z toho 2 zápasy s čistým kontem Reprezentační starty: 40. Největší úspěchy: stříbro z Euro 1996 s českou reprezentací čtyři mistrovské tituly se Spartou Praha (dva federální, dva české) v sezonách 1990 -1991, 1992 - 1993, 1993 - 1994 a 1994 - 1995 mistrovský titul se Deportivo de La Coruňa v sezoně 1999 - 2000 Fotbalista roku 1993

„A to ještě zlatým gólem, který nikdy před tím ani potom o titulu mistrů Evropy nerozhodoval. Až my na něj doplatili. Dodnes to nepřebolelo. Vedli jsme, byli jsme kousek od toho, abychom zvedli nad hlavu pohár a pak Bierhoffova tečovaná trefa o všem rozhodla."

O evropském šampionátu v roce 1996 se Petr Kouba pochopitelně s gustem rozpovídal. O skupině smrti, z níž nakonec Uhrinův tým překvapivě postoupil, o nevybalených kufrech, o partě, která se v Prestonu a poté při tažení do Wembley zrodila.

Foto: Jaroslav Hejzlar/ČTK, Profimedia.cz Fotbalisté Sparty Praha Petr Kouba a Jiří Novotný s pohárem pro mistra ligy.Foto : Jaroslav Hejzlar/ČTK, Profimedia.cz

Ale třeba také o kvalifikační prohře v Lucembursku, která postupu na Euro předcházela.

„V tu chvíli to znamenalo konec. Ztratili jsme body s nejslabším účastníkem skupiny a nikdo nevěřil, že se můžeme na šampionát ještě probojovat. V jedněch českých novinách dokonce vytiskli parte zvěstující smrt české reprezentace. Maminka, která chodila každé ráno kupovat noviny, se tehdy lekla, že se nám něco stalo. Že snad spadlo letadlo..."

Foto: Václav Jirsa, Právo Čeští fotbaloví reprezentanti Petr Kouba (uprostřed), Radek Drulák (vlevo) a Pavel Hapal oslavují postup na šampionát v Anglii.Foto : Václav Jirsa, Právo

Mistrovství Evropy v Anglii přineslo moře zážitků... Věděli jste třeba, proč hráči nereagovali na trenéra Uhrina a nereklamovali ofsajd, který Bierhoffovu rozhodujícímu gólu i podle signalizace pomezního sudího předcházel? Jak to bylo s manželkami a přítelkyněmi, které za mužstvem po postupu ze skupiny přiletěly? A kolikrát Kouba probíral se svým spolunocležníkem Michalem Horňákem onu zmiňovanou teč, která o osudu finále a korunovaci Němců rozhodla?

Zaposlouchejte se do dalšího dílu Kopaček na hřebíku a odpovědi uslyšíte. V nadmíru zajímavém vyprávění Petra Kouby toho ale uslyšíte samozřejmě daleko víc.

Třeba o tom, jak jeho táta Pavel, který chytal za Duklu a Spartu a z mistrovství světa v Chile v roce 1962 se mimochodem také přivezl „jen" stříbrnou medaili, raději doma žehlil prostěradla, než aby se chodil dívat na synovy zápasy a prožíval muka na tribuně.

Foto: Neal Simpson / PA Images / Profimedia, Profimedia.cz Německý reprezentant Oliver Bierhoff dává vítězný gól ve finálovém utkání proti ČR na fotbalovém mistrovství Evropy 30. června 1996 na stadionu ve Wembley. Vlevo je český brankář Petr Kouba. Uprostřed přihlížejí Karel Rada (19) a Michal Horňák.Foto : Neal Simpson / PA Images / Profimedia, Profimedia.cz

Anebo jak s Tomášem Pospíchalem domluvili u nich doma v kuchyni u kafe Petrův přestup z vršovického Ďolíčku do Sparty, čímž Bohemku zbavili na dva roky existenčních starostí a nastartovali synovu kariéru.

Přišla ale řeč i na letenskou éru Petra Kouby, čtyři tituly, jež se Spartou slavil a pochopitelně i na divoká devadesátá léta, která za vlády tehdejšího majitele Sparty Petra Macha na Letné zažíval.

Foto: Michal Doležal/ČTK, Profimedia.cz Příjezd českých fotbalistů do hotelu Marriot v Prestonu během EURO 1996. Zleva Pavel Novotný, Petr Kouba, Martin Frýdek a Radek Bejbl si vyzvedávají svá zavazadla.Foto : Michal Doležal/ČTK, Profimedia.cz

I na trenéra Jozefa Jarabinského přitom došlo. Na situaci, kdy nejen on, ale i Petr Mach podezírali Petra Koubu, že prodal zápas „své" Bohemce.

„Jezdili jsme na soustředění do Průhonic a tam jsme pomalu umírali hlady. Trenér Jarabinský striktně trval na tom, co máme jíst a kolik toho máme sníst, takže k večeři nám servírovali kopeček suché rýže a kousek ryby připravené na vodě. Proto bylo běžné, že při kartách nebo bowlingu platilo, že ten, kdo prohraje, přeběhne dálnici a naproti v McDonaldu nakoupí ostatním jídlo. Samozřejmě potají, aby trenér nevěděl. Mě bohužel viděli, jak mašíruju s igelitkou a vyvodili z toho, že jsem měl schůzku s funkcionáři Bohemky a v igelitce nesu statisíce. A když jsme druhý den v Ďolíčku remizovali 1:1, podezření se v hlavách trenéra i Petra Macha změnilo téměř v jistotu."

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Aktéři letenského Zápasu století s Barcelonou - dole zleva: Michal Horňák, Pavel Černý, Petr Kouba, nahoře zleva: Horst Siegl, Martin Frýdek, Lumír Mistr, Jozef Chovanec a Dušan Uhrin s maketami stadiónu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jak to nakonec dopadlo? A kápnul Kouba božskou? Uvěřili mu Jarabinský s Machem? I to se v dalším díle Kopaček na hřebíku dozvíte.

Stejně jako se dozvíte, proč dal Kouba po Euru 1996 přednost Deportivu La Coruňa před nabídkami z anglických druholigových klubů a portugalského FC Porto. A také proč se nakonec stal v Deportivu až brankářskou dvojkou a proč mezi tyčemi dostával přednost Kamerunec s francouzským pasem Jacques Songo´o. Nakonec do byl ale Petr Kouba, kdo hráče Deportiva učil, jak se slaví mistrovský titul.

„Ten, který jsem získal během hostování v Německu s Kaiserslauternem si nepočítám. V kádru jsem sice figuroval, ale neměl jsem na něm sebemenší zásluhu. V Deportivu jsem ovšem v mistrovské sezoně dva zápasy odchytal a celou sezonu jsem dělal brankářskou dvojku, takže jistou zásluhu na něm mám. A spoluhráče jsem opravdu učil, jak se ligový primát slaví, protože oni s tím neměli sebemenší zkušenosti. Já ho slavil se Spartou čtyřikrát, zatímco pro ně to byl titul první a poslední."

Foto: FAČR Trenér Jan Suchopárek s trenérem brankářů Petrem Koubou během tréninku Lvíčat.Foto : FAČR

Stejně jako se podělil Petr Kouba o zkušenosti s hráči La Coruni, podělil by se o ně i se svými svěřenci z reprezentační jednadvacítky. Tedy, kdyby na červnovém malém Euru postoupili až do finále a hráli o zlato, jako o něj hrál on před 27 lety.