Pastrňák jako léčitel. Vykurýroval hru i zhuntovanou psychiku týmu. A co je s Dostálem?

Oba jsou už déle než týden přímo v Tampere, a tak na vlastní oči viděli horskou dráhu, po které se reprezentace rozjela. Do Finska dojela nabitá optimismem po povedené přípravě, ale záhy následoval sešup dolů, který vedle porážky se Švédskem ovlivnil i případ Dominika Simona.

Jeho rodina později v prohlášení potvrdila, že měl konflikt se spoluhráčem a Martin Kézr, který na světové šampionáty jezdí od roku 1991, přiznává: "Je to situace, kterou jsem za více než 30 let na mistrovství nezažil. Že by najednou národní tým opouštěl hráč za těchto okolností."