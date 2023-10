Po ztrátách v lize ošidný Tiraspol. Slavii by mohl vyhovovat jeden detail, míní expert

Že už není slabých soupeřů? V případě Šeriffu Tiraspol tohle fotbalové klišé platí dokonale. Slávisté se o tom přesvědčili už před 14 lety, rána z kvalifikace Champions League se dodnes úplně nezahojila. „Státy z bývalého východního bloku jdou nahoru, ve většině z nich se hlavně do klubového fotbalu sypou velké peníze. Týká se to i právě Tiraspolu,“ vykládal Rajnoch.

Slávisté zažívají rozpačité období. Defenziva jim funguje skvěle, jenže v posledních třech ligových kolech vstřelili jen dva góly z penalt a dvakrát po sobě pouze remizovali. Rajnoch však průvan v sestavě neočekává. „Držel bych se toho, co je. Na velkou výměnu hráčů ani není čas, mezi zápasy byly jen tři dny,“ připomněl.

„Navíc Tiraspol je úplně jiný soupeř než Teplice, s kterými se Slavia trápila v neděli. Určitě nebude tolik bránit. Mohlo by se hrát víc nahoru dolů, což by slávistům mohlo vyhovovat. Ukázali to už v předchozích pohárových zápasech,“ naznačil Rajnoch.