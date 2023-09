Gross o divokých začátcích v Německu: Hození do vody, někdy jsme chtěli hlavně přežít

Čerstvě po svých 22. narozeninách a titulu se Spartou se rozhodl pro netradiční krok. Brzy po sametové revoluci z Československa zamířil do německého Freiburgu. „S manželkou jsme nerozuměli ani slovo. Hodili jsme se do studené vody. Ještě se nám hned první rok narodila dcera,“ popisoval obtížné začátky na západě.

„Bylo to všechno dost rychlé. Ale na druhou stranu tenhle šok je možná nejlepší. V takhle mladém věku a ve dvou to jde snadněji,“ usmál se Gross. Na nové prostředí si nakonec zvyknul rychle a přirostlo mu k srdci. „Pak stejně přijdete do kabiny, začnete hrát a už je jenom jedna řeč. Ta hokejová. Začal jsem zase dělat to, co mě baví. A o tom je život,“ líčil.