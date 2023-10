Kuvajt a hokej? Jediný zimák, hráčům se nechce trénovat, líčí Leo Gudas

Do Kuvajtu zamířil před rokem dost neplánovaně. „Hledal jsem angažmá, měl jsem jít do Německa k mládeži, ale najednou mi přišel email. Říkal jsem si, co to je,“ usmál se 58letý bývalý hokejista.

Angažmá u místní reprezentace si nakonec domluvil s dalším českým koučem Pavlem Arnoštem. „Trénoval tam dvacítku i áčko. Jel jsem za ním, ale vůbec jsem nevěděl, jestli to dopadne. Až když jsem začal vyřizovat papíry na ambasádě, tak jsem říkal, že by to mohlo klapnout,“ popisoval Gudas.

Kuvajt je (nejen) z hokejového pohledu velká exotika. Zimní stadion je v celé zemi jediný, pět týmů na něm hraje tamní soutěž. Největší problém podle Gudase je však mentalita hráčů. „Musím říct, že se jim moc nechce. Hrát ani trénovat. Jsou jiné povahy,“ mínil.

„Byl problém, aby vůbec přišli na trénink,“ pokračoval. Na finále kuvajtské ligy mu dorazilo dokonce jen sedm hráčů, a tak se musel rozhodnout pro radikální řešení. „Oblíknul jsem si výzbroj, vzal si dres jiného hráče, dal tři přihrávky a to mi stačilo. Vyhráli jsme 8:3,“ smál se Gudas.

Národní tým v březnu vedl i při premiérové účasti na mistrovství světa. V nejnižší divizi Kuvajt nestačil na Mongolsko a Filipíny, ale zapsal historicky první výhru 4:2 proti Indonésii. „Prohrávali jsme 1:2, ale poslední třetinu jsme zvládli. To byla oslava jak titulu na Spartě,“ vtipkoval.

Pořad Příklep na Sport.cz s bývalým obráncem Leo Gudasem.Video : Sport.cz

Rozebíral i odlišnou kulturu muslimské země Středního východu. „Alkohol si tam člověk nekoupí. Člověk musí mít dobré známé. Na ambasádě jsme měli nějaké večírky, takže jsme si mohli dát pivečko, ale v Kuvajtu je jinak přísná prohibice. A vepřové maso samozřejmě taky člověk nesežene,“ poznamenal Gudas.

Své poslední angažmá nedávno ukončil. „Smlouva mi ještě běží do konce října, ale reálně už je konec. Budu si hledat něco jiného,“ prozradil. „Určitě by mě zajímalo trénování v Česku, to je prestižní. Ale je to otázka nabídky a poptávky,“ uvědomuje si rodák z Bruntálu.