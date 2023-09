Mladou generaci se snažím co nejvíc pochopit, říká kouč Sparty Gross

V českém hokejovém prostředí se sice Pavel Gross nepohyboval přes dvacet let. Velkého hokejového přestupu se nicméně on sám dočkal už v 19 letech, když na konci 80. let šel z prvoligového Ústí nad Labem do Prahy. V kabině Sparty tehdy patřil k nejmladším.

„Před třiceti lety to bylo stejné. To jsme byli jinou generací my. Všechno se vyvíjí a jestli se my jako starší generace nebudeme vyvíjet, nebudeme té mladé rozumět. Je to jen na nás,“ tvrdí nyní 55letý Pavel Gross, který se před letošní sezonou stal trenérem Sparty. Do té se vrátil poprvé od roku 1990.

Rodák z Ústí nad Labem míní, že s mladými je třeba hlavně komunikovat. Pochopit, jaké zájmy dnešní mladá generace má. Platí to v běžném životě i v kabině. V té označil Gross současnou náctiletou generaci hokejistů za feedbackovou (anglické slovo pro zpětnou vazbu).

Příklep s trenérem hokejové Sparty Pavlem GrossemVideo : Sport.cz

„Chtějí vědět, jak hráli, jak trénují. Musíme k tomu být otevření, připravení na tyto otázky a poskytovat jim názor. Důležité je s nimi mluvit. Ptát se, jak vidí různé situace a proč je tak vidí. Pochopit, proč udělali, co udělali. Tyto věci mě doopravdy zajímají. Ti mladší mají hodně pozitivních vlastností,“ pokračoval Gross.

Neznamená to však, že by byla pryč doba síly, kdy trenéři na hráče museli zvýšit hlas. Jenom síla a násilí ale zkrátka podle kouče Sparty nefungují. „Funguje to pět šest týdnů, ale pak už to jde z jednoho ucha do druhého a ven. Nikdy to moc nefungovalo, ani v minulosti,“ upozornil Gross.