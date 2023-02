Ostuda! Pomáhal Rusku, valily se k němu peníze, kritizuje Hašek bývalého šéfa hokeje

„Jednalo by se o sportovce, kteří by cítili a vyjádřili, že zabíjení na Ukrajině není správný, a když by cítili, že ruská agrese a válka, včetně všeho, co s tím souvisí, že je špatně. Chtěl bych, aby se ti lidé nebáli vyjádřit. Další státy by jim pak otevřely náruč a pomohly. A nejen jim, ale i jejich rodinám, nejbližším, kteří by mohli být v Rusku šikanováni," nabízí řešení Hašek. „A tito stateční sportovci by byli těmi nejlepšími protiválečnými ambasadory. Takže chci ruským sportovcům pomoci, ale chci udělat všechno pro to, aby na Ukrajině neumírali lidé."