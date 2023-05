PŘÍKLEP EXTRA: Čtvrtfinále se Švédskem, či USA? Budeme mít problém, tuší expert. Nedáváme góly, tvrdí

Kanada sice byla aktivnější, ale Augusta prorokoval, že Česku může klidně k vyrovnání stačit jedna příležitost. Po trefě Kauta se pak rozzářil jako sluníčko. "Já to říkal, první šance," smál se kouč. Nerozhodný stav pak výběr Jalonena nabudil a hned bylo živo i před brankou zámořského týmu.

"Věřím, že dáme druhý gól a do prázdné branky třetí," viděl optimisticky třetí část hry ve studiu Sport.cz hokejový kouč Patrik Augusta. Realita byla jiná. Místo náskoku Češi nabrali manko. Vejmelka měl sice výhled na střelce gólu, touš na cestě do sítě ale zastavit nedokázal. "Jak říká trenér brankářů, každý gól se dá chytit," glosoval trefu expert a věří, že Jalonenův tým dostane šanci zahrát si v početní výhodě, kterou využije k vyrovnání. A čtyři minuty před koncem opravdu putoval za katr Fantilli za faul vysokou holí.

Jenže Češi přesilovku nevyužili a nakonec inkasovali třetí gól. "Padl po chybě rozhodčího. Ale třetí třetina patřila stejně jako ta první Kanadě, takže ta vyhrála zaslouženě," mínil Augusta. Nejlepším hráčem českého týmu byl gólman Karel Vejmelka. "Nedáváme góly, na jeden vstřelený gól vyhrávat nemůžeme," shodují se experti. Podle Augusty by ve čtvrtfinále více seděl českému týmu jako soupeř švédský tým.

V českých barvách zatím zářili na šampionátu Červenka s Kubalíkem, jen jim chybí větší podpora od zbytku národního týmu. "Máme výborného brankáře, takže můžeme vyhrát na dva góly, ale bylo by fajn, kdyby se gólově přidal někdo další," tušil už před utkáním Augusta a narážel na horší produktivitu české reprezentace. "Kubalík je jako Ovečkin, při přesilovce mu to tam padá," pochválil jednu z hvězd Jalonenova týmu.

Právě výkon brankáře podle expertů může být rozhodujícím faktorem. "Budeme potřebovat skvělý výkon gólmana, průměrný stačit asi nebude," neskrýval obavy Kézr. Kari Jalonen dosud na šampionátu točil, Augusta neskrývá, že rotace gólmanů není úplně podle jeho gusta a měl by jasnou brankářskou jedničku. "Snad tenhle tah trenérům vyjde."

Zaskočený byl Augusta tím, že v sestavě proti Kanadě chyběl David Tomášek, který zatím v Rize posbíral čtyři asistence. "Vážně nehraje. Tak to je překvapení," kroutí hlavou Augusta. "Ale nejsme přímo na místě, takže nevíme, zda tam není nějaké zranění.

Národní tým měl i přes menší produktivitu postup do vyřazovacích bojů jistý. Na vítězství ve skupině však musel po porážce se Švýcarskem (2:4) zapomenout. Přímý souboj o druhou příčku pak nezvládl. "Bylo třeba hlavně vyhrát, na nic dalšího nemělo cenu koukat," vykládal Augusta, když čelil dotazu, jaký soupeř by byl pro Jalonenův tým pro čtvrtfinále nejlepší. "Ale více by mi pro český tým seděli Švédové." Na koho Česko narazí zatím není jasné, nejpravděpodobněji se ale jeví švédská varianta.