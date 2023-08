Další soupeř Slavie? Nic jednoduchého, varuje expert. Straka mluví o obrovské výhodě

Dvojzápas s Dniprem rozhodla Slavia už doma v Edenu, kde navzdory vyloučení Igoha Ogbua zvítězila jednoznačně 3:0. Redaktor webu Sport.cz Robert Neumann ale před Zorjou nabádá sešívané k ostražitosti. „Ukrajinský fotbal má dlouhodobě velkou kvalitu. Určitě to nebude nic jednoduchého, ale pro Zorju to bude určitě nevýhoda. Domácí prostředí je domácí prostředí a takhle budou hrát vlastně dvakrát venku,“ říká bývalý záložník Bohemky nebo libereckého Slovanu.

V odvetě v Košicích tým z Vršovic už tolik nedominoval, ani předvedená hra nebyla nikterak oslnivá, průběh ale hodně ovlivnil jednoznačný výsledek prvního zápasu. „Jdeš do zápasu a vedeš 3:0. Ty nepotřebuješ nějakým způsobem něco někomu ukazovat, dokazovat. Je to otázka taktické vyspělosti, nepouštět soupeře do šancí,“ říká Straka. „Slavia si šla za svým cílem a to dokázala,“ dodává.