Nechápu, proč nehrál Haraslín od začátku. Je to nejlepší hráč, s ním je ofenzivní síla Sparty vyšší, tvrdí expert

Absence Haraslína v základu pro něj byla překvapením. Ovšem to, že slovenský záložník vzal pokutový kop v závěru nastavení na sebe, očekával. „Věří si, je nejlepší střelec. I když přišel do hry ve druhé půli, přinesl hodně vzruchu na hřiště. Kdo jiný než on by měl penaltu kopnout, když už na hřišti nebyl vyloučený Láďa Krejčí?,“ dodává Siegl, podle kterého udělala Sparty za poslední rok krok dopředu.