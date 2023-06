Otazníky před Faerskými ostrovy. Do útoku s Jurečkou a Kuchtičem, radí expert. A co gólman?

Druhý z hostů Přímáku, fotbalový expert a bývalý prvoligový hráč Robert Neumann nečeká, že by trenér Šilhavý sáhl k převratným změnám. „Bude se držet toho, co dříve. Jarda je konzervativní typ trenéra. Ale snad nasadí více kreativních hráčů, bude to třeba, aby se povedlo otevřít obranu soupeře," myslí si novinář. I on naznačí, koho by rád v sestavě viděl. „Třeba Vaška Černého, který v Moldavsku nehrál."