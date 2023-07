Pod Bílkem byl utopený, za Koubka bude zářit. Expert odhalil plzeňský trumf

Trenér Koubek měl po příchodu do Viktorie v plánu změnit rozestavení. Vlkanovu zatáhl více do zálohy, když hraje více zprostředka. Bude mu ten post sedět, když Vlkanova umí hrát i na obou křídlech? „Nejvíce Adam prospěje týmu tam, kam ho dá trenér. On ho z Hradce dostal do Plzně a právě na téhle pozici," myslí si Rajnoch.