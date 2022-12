PŘÍMÁK EXTRA: Trenérská senzace MS. Nového Mourinha nevidím, ale smeknout musím, tvrdí expert

Marockému týmu se daří, i když musel jen pár měsíců před MS měnit kouče. V srpnu propustili bosenského trenéra Vahida Halihodžiče, který s týmem prošel kvalifikací. „Chtěli mu do některých věcí mluvit a on řekl, že takhle ne. Udělal správný krok. Někdo by to možná skousnul, ale já Halihodžiče chápu," konstatuje bývalý trenér reprezentace.