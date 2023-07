PŘÍMÁK: Slavia trefila do černého. Eso z Hané řádí a zastínilo letenský trumf

Horejš si poprvé do roku 2015 užívá léta bez angažmá ve fotbalovém klubu. Přiznává, že jde pro něj o novou věc. „Chybí mi to, ale nenudím se. Byl jsem třeba pár dní na soustředění Bayernu a byla to velká škola. Snažím se posouvat," přesvědčuje mladý trenér, jenž naposledy vedl v nejvyšší soutěži Jablonec.

Hlavním tématem v Přímáku byla forma nejslavnějších českých klubů Sparty a Slavie. Letenští v prvním kole bez problémů zdolali Olomouc, proti Zlínu už to ale taková hitparáda nebyla. „Problém byl, že Sparta nedala gól, který by ji uklidnil. Nesedlo to také Haraslínovi, který je v tuhle chvíli pro Spartu klíčovým hráčem," domnívá se Horejš, proč nakonec byla Sparta ráda za hubenou výhru 1:0.

Haraslín je pro Spartu nepostradatelný. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

„Výkon nebyl dobrý, naopak se mi líbil Zlín. Co jsem ocenil bylo i to, že Ladislav Krejčí dokázal přiznat, že tohle by v předkole Ligy mistrů na soupeře nejspíš nestačilo," upozorňuje Jiří Lizec, fotbalový expert Sport.cz, který si pochvaluje, že mezi tyčemi dostává šanci Vojtěch Vorel a Horejš s tím souhlasí. „Je sebevědomý, zvládl vychytat nulu před vyprodanou Letnou. Je to gólman, co na sobě stále pracuje," chválí kouč.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Sparty Praha Vojtěch Vorel během otevřeného tréninku

Jenže Sparta angažovala dánského gólmana Petera Vindahla, který určitě nepřišel dělat na Letné dvojku, má se tedy Vorel bát? „Kdyby ve třetím kole zase chytal Vorel a pak šel do evropského poháru Vindahl, byl by to risk," míní Lizec. „Sparta nemá potřebu na místě gólmana něco měnit. V minulé sezoně ano, tam byly od Holce na začátku chyby, tak vzali Kováře, ale teď. Samozřejmě je to otázka pro trenérský štáb.

V Edenu mohou být zatím určitě spokojenější, pokud by se měřily výkony letních ofenzivních posil. V sešívaném dresu střílí góly Mojmír Chytil, který přišel do Edenu ze Sigmy Olomouc. Byť zatím naskakuje jako střídající eso, už má v kolonce vstřelených gólů dva zářezy, a to ještě zahodil penaltu. Opěvovaný brněnský talent Ševčík, který zamířil na mistrovskou Letnou, zatím hraje pouze za druholigovou rezervu.

„Nečekal jsem, že se Chytil takhle chytí, ale využívá každé minuty, aby se ukázal. Je silný i ve hře zády k brance, pokryl si míč a pak ho dal pod sebe. Ukazuje, že má vše, co má mít," chválí slávistickou posilu Horejš.

Řeč přišla i na oba pohárové zástupce - Plzeň a Bohemians. Klokani prohráli na půdě norského Bodö/Glimt 0:3. „Stejně ale v odvetě čekám oslavu bohemáckého fotbalu, věřím, že fanoušci dokážou na Leté udělat skvělou atmosféru," tvrdí novinář Lizec. „Věřil jsem, že si klokani přivezou lepší výsledek, škoda třetího inkasovaného gólu v nastavení," dodává Horejš.

Foto: Mats Torbergsen, ČTK/AP Fotbalisté Bohemians v úvodním utkání předkola Konferenční ligy prohráli v norském Bodö 0:3.

Oba experti naopak věří, že i přes domácí bezbrankovou remízu s kosovským týmem Drita, to na půdě soupeře v odvetě Západočeši zvládnou. „Plzeň si měla s Dritou doma poradit a vyhrát. Rozjezd sezony jí ale nevyšel. Stejně ale věřím, že odvetu v Evropě zvládne," míní Horejš.