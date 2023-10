GLOSA: Přijde po hokejistech Zlín i o elitní soutěž ve fotbale? Začíná to být čím dál víc reálné

To všechno už nemůže být náhoda. Zdá se, že v klubu z Baťova města něco pořádně skřípe. Je jasné, že při posilování týmu musí vedení vycházet z určitých ekonomických možností, avšak ani tak by se nemělo stát, aby prakticky žádný z fotbalistů, které přivedlo po minulé sezoně, nebyl pro moravské mužstvo na hřišti žádným významným přínosem.

Vrba nechtěl po blamáži s Boleslaví svoje další působení v Baťově městě řešit. Proslýchá se, že má nastavenou smlouvu tak, že by ho zlínské vedení muselo i po případném odvolání dál vyplácet. Což by byla z finančního hlediska značná zátěž. Navíc dle slov obránce Rudolfa Reitera hráči za koučem stojí.

Ve fotbalovém Zlíně každopádně musí co nejrychleji najít recept, jak výrazně zpevnit defenzívu, a dávat víc gólů. Ať už s Vrbou či bez něj. V opačném případě by se totiž mohlo stát, že ztráta na další celky z chvostu tabulky nakyne do konce podzimní části první ligy tak výrazně, že by na jaře už ani Ševci neměli o co hrát.