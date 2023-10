Současná Plzeň na Spartu ani na Slavii nemá, tvrdí bývalý reprezentant

„Počítám, že Plzeň spíš zaleze, bude hrát na brejky. Pochybuju, že by hrála otevřený fotbal. O něj se snažila nedávno na Spartě a doplatila na to. Bylo vidět, že kvalita Sparty je jinde. To samé je v případě Slavie,“ říká bývalý útočník pražské Sparty Václav Kadlec v pořadu Přímák na webu Sport.cz.