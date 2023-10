MADE IN ENGLAND: United nemají lídra, z Onany jsem na větvi. Gól Burnley měl platit

„Manchesterské derby vyznělo jasně, City ho ovládli. V prvním poločase byli United jakžtakž ve hře, ale své útočné akce zazdili. Po penaltě byl na hřišti už jen jeden tým - City. Vůbec nevím, čemu se Rasmus Höjlund divil. Je to školácká chyba, pohyb Rodriho nezachytil, zbytečně ho stáhnul. Podle mě to byla jasná penalta. A to měli domácí i trochu štěstí, že se proti nim nepískal ještě jeden pokutový kop. Tým Pepa Guardioly hrál pak skvěle, mohl vyhrát i větším rozdílem než 3:0.

Kolem United se řeší spousta otazníků. Proč nehrál Raphaël Varane, proč dostal šanci Jonny Evans a další. Do toho se Antony ohnal po soupeři, mohl být klidně vyloučen, ještě tam teatrálně máchá rukama. Antony předtím čelil podezření kvůli násilí na ženách, Mason Greenwood kvůli skandálu odešel do Španělska, tiká tam bomba v podobě Jadona Sancha.

Penalta po zákroku Rasmuse Højlunda - to nebylo pro Erlinga Haalanda nic složitého! 💥#MUNMCI - 0:1 pic.twitter.com/jWO52R0tW2 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 29, 2023

Vůbec bych se nedivil, kdyby za chvilku zase něco vyplavalo. Kolem týmu je spousta negativních věcí a emocí. A děje se to pořád. Nesemele se něco jednou za deset let, ale každou chvíli něco vyleze.

Roy Keane zkritizoval Bruna Fernandese, že není správný kapitán pro United a že by mu měla být páska odebrána. Je jasné, že Fernandes není takový jako Roy Keane. Všichni si pamatujeme, jaký byl na hřišti i mimo něj, tedy bouřlivák, který žil s týmem. A žije s ním i teď. Pořád řeší, co se děje v United. Není mu to jedno.

Fernandes je úplně jiný typ člověka. Souhlasil bych s tím, že by měl být kapitán Manchesteru United někdo jiný, ale když se podívám na ten tým, nevím, kdo by měl tu pásku nosit. Napadá mě možná Marcus Rashford, který je odchovancem a v klubu působí dlouhou dobu. Je to stěžejní hráč, ale taky se mu v Manchesteru teď moc nedaří.

Byl jím Harry Maguire, který mužstvo vedl docela dobře, ale valila se na něj za výkony velká kritika a vypadl ze sestavy. Celkově nevidím v kádru United lídra, vůdčí typ, pravého kapitána. Nevidím emoce. Když se v minulosti nedařilo, Roy Keane dokázal spoluhráče rychle probrat, říct jim důrazně z očí do očí, že je něco špatně. Teď nevidím nikoho, kdo by tým zvednul.

Také je těžké rozpoznat, co chtějí United pod trenérem Erikem ten Hagem hrát. Vypadá to jako na hra na náhodu, spoléhá se na Rashforda, na standardku, na překvapivý gól v závěru. Snaží se hrát zezadu, ale když vidím, jak to brankář André Onana rozehrává, jsem z toho docela na větvi. Přijde mi, že někdy vylézá až někam před stopery, on a obrana hrají na obrovské riziko. Přitom mi nepřidá, že by na takový styl měli hráče. Neumí to zezadu vykombinovat jako City. Kritika je oprávněná, pod Ten Hagem se tým za více než rok prakticky nikam neposunul. Je to jako na houpačce, vyhraje dva tři zápasy, pak přijdou těžší soupeři a několik porážek za sebou.

Erling Haaland je dnes už dvougólový! 🤩 Tolik prostoru prostě nejlepšímu střelci beztrestně nechat nemůžete...#MUNMCI - 0:2 pic.twitter.com/TtOJZ0SQT2 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 29, 2023

Hodně zmatků bylo kolem gólu Burnley na Bournemouthu na 2:2, který ale kvůli ofsajdu neplatil, a Burnley prohrálo. Trenér Vincent Kompany z toho byl hodně rozladěný, nestalo se jim to poprvé. Upřímně opravdu nerozumím tomu, že VAR něco zkoumá pět minut jako v případě zmíněné branky Jaye Rodrigueze. Fakt to nechápu. Mají techniku, čáry, všude kamery, mělo by to být vyřešené do půl minuty.

Přijde mi, že si rozhodčí u videa občas vybírají to, co chtějí. Věřím, že to není naschvál, ale tohle byl podle mě jasný gól pro Burnley. Žádný ofsajd to nebyl, ať se na mě nikdo nezlobí. Prostě ten gól měl platit. A pokud ne, tak nevím, proč se v nastavení VAR nevrátil k ruce v pokutovém území Bournemouthu, Burnley mohlo ještě kopat penaltu. (Na sestřih utkání se můžete podívat zde.)

Ale každý týden se něco řeší. VAR na sebe upletl velký bič, všichni všechno zkoumají, ptají se, proč je to rozhodnutí takové nebo jiné. Na videu si mohou rozhodčí najít cokoliv. Já toho nejsem zastáncem.