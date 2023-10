Sparta vede i v červených kartách. Olatunji, Kuchta i Krejčí jdou na hranu. Takové hráče mám rád, chválí kouč

„Těžko říct. Proti Spartě se chce každý soupeř vytáhnout, počíná si proti ní agresivně, protože to je jediná cesta k úspěchu. Což vyvolá samozřejmě reakci. Ale zatím bych v počtu červených pro Spartu nic neviděl,“ říká bývalý reprezentační trenér Petr Rada v pořadu Přímák na Sport.cz.

„Je to docela paradox, že má Sparta nejvíc červených, a zároveň nejméně žlutých karet. Ale třeba v Hradci šel Olatunji do výskoku, nebyl tam žádný úmysl,“ podotýká Rada. „K agresivnímu pojetí má ale Olatunji blízko, jde na hranu. Kuchta to samé, mladý Krejčí k tomu také nemá daleko. Takové hráče mám rád, kteří chtějí vyhrávat a jdou na hranu. A karty prostě k fotbalu patří,“ dodává nynější kouč pražské Dukly.