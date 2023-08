Sparťanská legenda věřila velkému rivalovi. Z černého koně je zatím zklamání

Nic nového pod sluncem. Fotbalové Fortuna lize vládnou po čtyřech odehraných kolech největší favorité Sparta a Slavia, ještě přitom neztratili ani bod. Kdo je ale podle expertů největším překvapením úvodu nejvyšší soutěže? „Mně se líbí Sparta, ale to není překvapení, doufám, že to tak bude i dál," směje se vicemistr Evropy 1996 Martin Frýdek v pořadu Přímák. Co se týče zklamání, tak volí Baník Ostrava. Čekal jsem, že to bude černý kůň ligy, že bude adeptem na první šestku. A on měl místo toho na kahánku i s Hradcem," dodává.

Článek Baník Ostrava je tradičním a velkým rivalem pražských „S" a Sparty obzvlášť. Podle Frýdka tradice velí, aby FCB patřil mezi lepší týmy v lize, čekal ho i mezi nejlepšími. „Když mi před sezonou volali novináři a ptali se, kdo bude hrát nahoře, tak to byl pro mě Baník," kroutí hlavou, že měl v případě Ostravy špatný odhad. Příjemně ho naopak překvapila Sigma Olomouc. „To je takový nenápadný tým, ale vyhrává." Naopak tomu, že nejvyšší soutěži vládne „jeho" Sparta se Slavií, se nedivá. „Je dobře, že jsou zase nahoře a mají plný bodový zisk. Myslím, že to bude zase zajímavé. Ale objeví se ještě někdo, kdo bude míchat kartami," domnívá se legendární záložník Letenských. Druhý z hostů ve studiu Sport.cz, fotbalový expert Jiří Lizec souhlasí. „Sparta se Slavií baví, padá hodně gólů, teď se k nim přidala i Plzeň," přidává se v hodnocení a k příjemným překvapením řadí i Teplice, které pod koučem Frťalou herně ožily, a navíc dávají šanci mladým hráčům. Co bude se sparťanským triem Karabec, Daněk, Ševčík? Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Následně se novinář rozpovídá i o tom, co jej v novém ročníku nejvyšší soutěže překvapilo negativně. „Mezi nepříjemná překvapení řadím Baník a taky České Budějovice. Trošku zklamaný jsem i z Jablonce. Je to už třetí sezony, co se motá dole. Má čtrnáct nových hráčů, minule spadl do skupiny o záchranu. Přitom měl papírově kádr na první šestku," kroutí hlavou expert.