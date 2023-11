Útočníkem číslo jedna ve Slavii je pro mě Tijani. Z Chytila nejsem unešený, říká bývalý sparťan

„Jednoznačně urostlý Tijani. Vidím v něm obrovský potenciál. Jurečka má také kvalitu, spoustu gólů v uplynulé sezoně nastřílel až v nadstavbě. Nedokáže to ale potvrzovat další sezony. A Chytil? Nejsem z něj unešený. Líbil se mi, když byl v Pardubicích. Asi jak to na něm leželo, dovolil si víc. Ani nevím, v čem je jeho přednost. Není kdovíjak urostlý, není rychlostní typ ani typický střelec, který by dával patnáct gólů každou sezonu,“ říká Kadlec v pořadu Přímák na webu Sport.cz.