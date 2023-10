Kulič se v Kušejovi vidí: Potřebuje emoce jako já, úplně jsem se na tom ukájel

„Chlapec byl jednou nohou v Holandsku, táhlo se to měsíc a půl. Musíme to nějak pořešit, aby se srovnal a podával výkony z minulé sezony. Co si budeme nalhávat, přestup mu hodně zamotal hlavu,“ líčil kouč.

Moc dobře však věděl, co v Kušejovi má. „Co tě nezabije, to tě posílí, ne?“

„Já byl něco podobného jako on. Když jsme hráli proti TOP soupeřům, vyhecoval jsem se tak, že jsem byl zralý na dělo, jak jsem to prožíval,“ popisuje Kulič s úsměvem svá mladá léta.

„Viděl jsem, jak hecoval diváky po strkanici s Kuchtou, ale to se mu moc nedivím. Kuchta mu tam pěkně skočil. Ale musím ocenit rozhodčího, jak to vyřešil. Oddělil je od sebe, perfektní reakce.“

„Bylo důležité, abychom se soustředili sami na sebe. Vždyť je to nádhera, jak se na konci chytili lidi, jak je hecoval, když udělal aut. Naši i sparťanští fanoušci byli luxusní, to je takové koření, o tom to je. Vasil potřebuje emoce, já jsem to měl stejně. Úplně jsem se na tom ukájel,“ kření se Kulič.