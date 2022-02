Proč Červenku tolik nesnáší fanoušci? A má reprezentace kapitány i pracanty?

Ještě sice mohou snít o semifinále a o medailových zápasech, jenže to by musely české hokejistky předvést v Pekingu tuze velký zázrak na ledě. Ve čtvrtfinále je čekají Spojené státy, které s velkou pravděpodobností vystaví Češkám stopku. Ženský hokej je žebříčkově jasně rozdělený a bylo by nejspíš až příliš smělé si přát, aby se Češky hned při své olympijské premiéře rvaly o medaile. Ony kráčí ve svém rozvoji postupně, a tak možná i smutná zkušenost z mače proti Japonkám jim pomůže za čtyři roky. Také to rozebírají v hokejovém podcastu Za mantinelem redaktoři Martin Kézr a Robert Sára.

Foto: Sport.cz Za mantinelemFoto : Sport.cz

Článek Druhý gól od Japonek dostaly Češky v oslabení poté, co byla Aneta Tejralová vyloučena za nedovolenou hru tělem. Ta je v ženském hokeji zakázána a i samotné hráčky říkají, že je možná na čase toto pravidlo změnit a přiblížit se mužskému pojetí. Obdobně to vidí také Martin Kézr, který o ženském hokeji píše už přes 30 roků. Nicméně je potřeba říct, že kvalita rozhodčích je na olympijském turnaji všelijaká a posuzování zákroků rozhodně není napříč jejich ansámblem jednotné. Hokej na ZOH Rozčarovaný Pacina: Tohle není náš tým! Budeme muset do něj drastičtěji zasáhnout Ve druhé polovině podcastu se už redaktoři věnují mužskému turnaji, který v Pekingu odstartuje ve středu. Řeší, zda je Roman Červenka správně zvolený kapitán i proč je pro české příznivce tolik neoblíbeným hráčem a hromosvodem jejich nářků. A nabízejí jim své zkušenosti a zážitky, které s Červenkou během jeho kariéry na světových šampionátech i v extralize zažili. Rozebírají sestavu, se kterou by měl Pešánův výběr ve středu odpoledne nastoupit proti Dánsku, a zároveň se zastavují i trenérova výroku, že tým je plný kapitánů. Má ale i dost pracantů? Hokej na ZOH Červenka bude na olympiádě kapitánem hokejistů. Hodně to pro mě znamená, přiznává

