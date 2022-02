Červenka bude na olympiádě kapitánem hokejistů. Hodně to pro mě znamená, přiznává

„Znamená to pro mě hodně. Na jednu stran je čest být kapitánem na olympiádě, na druhou těch kapitánů máme v týmu hodně a je jedno, kdo to céčko má. Dostal jsem ho já, ale osobně se pro mě nic nemění. Nezáleží mi na ničem jiném než týmovém úspěchu," prohlásil po nedělním tréninku útočník švýcarského Rapperswilu, který s 55 kanadskými body vévodí kanadskému bodování tamní soutěže.

Šestatřicetiletý mistr světa z roku 2010 se představí pod pěti kruhy počtvrté v kariéře, startoval totiž na předchozích čtyřech ZOH. Zařadí se tak po bok legend Vlastimila Bubníka, Josefa Černého a Jiřího Holíka, pětkrát se z českých hokejistů zúčastnil her jen Jaromír Jágr.

Odchovanec Slavie působil jako kapitán už na MS 2018 v Dánsku, kde Češi vypadli ve čtvrtfinále s USA. Od té doby za nároďák nehrál. „Tam to pro mě byla nová zkušenost, céčko mě hodně svazovalo ruce. A jak se nedařilo, bylo to čím dál horší," vzpomíná.

"Roman už toho hodně absolvoval a roli kapitána už (na velkém turnaji) zažil. Ví, kdy je správný čas, aby něco řekl. Nejde o to pořád řečnit pořád, ale vystihnout ten správný moment. Tohle Červus umí. V týmu ale máme víc tahounů," uvedl asistent trenéra Martin Straka.

S národním týmem v neděli večer poprvé trénoval i Šimon Hrubec. Během dvou dnů by se pak mělo rozhodnout, jak se vyřeší situace ohledně útočníka Michaela Špačka, který kvůli covidu i nadále zůstává v Praze. Naopak jeho jmenovec, asistent Jaroslav Špaček, už má za sebou tři z potřebných po sobě jdoucích pěti negativních testů a brzy by se mohl vydat za mužstvem do čínské metropole.