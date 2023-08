Rusové na olympiádě? Hrozí kuriózní scénář. A to je špatně, tvrdí český šampion

Když se Doktor vrátil z inspekční cesty po dějišti olympijských her, o téma účasti zemí agresora války na Ukrajině nezavadil. „Žádná zmínka, ani od skandinávských zemí, které to často řeší,“ hlásil.

Jenže při červencovém online tiskovém brífinku se šéfem MOV to bylo hlavní téma a případná účast Rusů rezonuje i při sportovních akcích. Naposledy na mistrovství světa v šermu v Miláně či před tenisovým turnajem Livesport Prague Open.

Co je v tuhle chvíli směrem k pařížské olympiádě jasné? Nebudou na ní startovat reprezentace Ruska a Běloruska, které ani nedostaly oficiální pozvánku. Ve hře je ale účast sportovců z těchto zemí pod neutrální vlajkou.

„Každý sport je oblíbený někde jinde, podle toho vypadá jejich vedení. Takže pak mají Rusové někde snazší cestu než jinde. Ale je to špatně, mělo by se rozhodovat centrálně a pravidla by měl určit Mezinárodní olympijský výbor,“ tvrdí Prskavec.