Škvarky pro myšku, lahev vodky pro statika. Ivo Lubas vzpomíná nejen na starý Eden

Kdo ví, jak to tehdy v šestasedmdesátém roce na bratislavském Tehelném poli bylo. Fotbalisté Slavie měli k zisku mistrovského titulu blízko. Tak blízko, jako nikdy během dvaceti let předtím ani po téměř dvě desetiletí potom. „Ani mi to nepřipomínejte. Ten rok je černou můrou v celé mé kariéře. Až do konce života mě bude mrzet, že jsme titul nezískali. Slavia měla výborné mužstvo a zasloužila si ho,“ vzpomíná Ivo Lubas v dalším díle Kopaček na hřebíku na zápas s bratislavským Slovanem v červnu roku 1976, v němž Slavii stačilo uhrát remízu a stala by se mistrem.

