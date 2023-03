Šlo to rychle. Kometa Kušej o začátcích v lize, problematické stravě, hubnutí, fotbalové škole v Drážďanech i Messim

V patnácti letech měl na stole nabídky Sparty, Mönchengladbachu a Drážďan. Zvolil poslední variantu, na tréninky mládeže Dynama dojížděl každý den z domova, z Ústí nad Labem. Jeho denní rytmus jel v režimu škola, oběd, cesta do Drážďan, trénink, návrat domů. „Přijížděl jsem domů v osm, v půl deváté. A takhle každý den. Bylo to náročné, ale dělal jsem to proto, aby vše dopadlo dobře. Holt jsem musel obětovat," popisuje Kušej.

Patřil mezi nejlepší. „Z našeho ročníku v Ústí hraju ligu jen já. Jsem rád, že jsem do Drážďan šel. Tam jsem si uvědomil, co fotbal vyžaduje. Co se týče přístupu, nastavení hlavy. S Fiete Arpem jsme se přetahovali o nejlepšího střelce, on pak šel do Bayernu," poukazuje boleslavský útočník na německý talent, který nyní působí v druholigovém Kielu. „Nebo za Wolfsburg hrál John Yeboah, který teď patří v Polsku k nejlepším hráčům," přidává dalšího soupeře z mládežnických kategorií.

Motivací pro něj byla úžasná kulisa na domácích zápasech áčka Dynama. Třicetitisícový stadion se vždy zahalí černožlutých barev, bouří. Za áčko si ale soutěžní zápas nezahrál. „Nastoupit před těmi fanoušky byl můj sen. To mě mrzí nejvíc, že jsem si před nimi nezahrál. Ale takový je život a třeba se to ještě někdy stane," neuzavírá tuhle kapitolu dvaadvacetiletý borec.

VASIL KUŠEJ Narozen: 24. května 2000 Hráčská kariéra: FK Ravel junior Ústí nad Labem (2007-2010), FK Ústí nad Labem (2010-2012), FK Teplice (2012-2014), FK Ústí nad Labem (2014-2015), Dynamo Drážďany (2015-2019), FC Wacker Innsbruck (2019-2020, hostování), FK Ústí nad Labem (2020-2021, hostování), 1. SK Prostějov (2021-2022), FK Mladá Boleslav (2023-?) Bilance v české lize: 7 zápasů/ 2 góly

Sláva, peníze, velká pozornost. Poznal, že s teenagerem tohle vše zacvičí. „Celý život sníte o tom, že budete mít peníze, že si budete moct koupit, co chcete, že vás fanoušci budou poznávat, že budete hrát za tým, na který chodí třicet tisíc lidí, že budete v médiích. Mně se tohle lusknutím prstu stalo. Není to nic jednoduchého. Myslel jsem, že to ustojím úplně. Nějakým způsobem jsem to ustál, ne úplně optimálně. Ale myslím, že s každým by tohle všechno v sedmnácti nebo osmnácti zamávalo," vykládá Kušej.

Musel se vypořádávat i s dalším protivníkem, odmalička bojoval se stravou a váhou. „Nejím devadesát procent věcí, co existuje. Dřív jsem jedl víc ve fast foodech, neuvědomoval jsem si to. Nebo když jsme jeli na trénink, kupovali jsme si sladkosti do auta. Když jsme spali v Drážďanech, chodili jsme zase s klukama před zápasem na pizzu," nezakrývá, že životosprávu neměl nejpříkladnější.

Foto: FK Mladá Boleslav Boleslavský útočník Vasil Kušej (v modrém) v souboji s Jakubem Klímou z Hradce Králové.Foto : FK Mladá Boleslav

Po zkušenosti v Rakousku, kde hostoval ve Wackeru Innsbruck, se rozhodl k razantní změně. „Tam jsem to se stravou neustál," přiznává. „Když jsem se vrátil, s bývalou přítelkyní jsme si řekli: a dost. Oba jsme se v tom posunuli. Doteď si jedu to svoje, držím se, jak mám," popisuje změnu. Shodil sedm kilo. Je těžké se držet? „Mám dobrou hlavu. Vím, že jakmile to budu přehánět, vše půjde dolů. To já prostě nechci. Udělal jsem dobrý krok, chci se ho držet. Nechci polevit," říká Kušej odhodlaně.

Naučil se pracovat i se svou výškou, měří jen 167 centimetrů. Je tedy podobně vysoký jako jeho vzor fenomenální Argentinec Lionel Messi. „Vzhlížím k němu hodně let. Dost věcí jsem při jeho sledování studoval, jeho vnímání hry je neskutečné," klaní se kapitánovi čerstvých mistrů světa.