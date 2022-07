Souhlasím s Řepkou, konec kariéry je polosmrt, říká plzeňská ikona Horváth

Do Plzně přišel v létě 2008 s představou, že si ještě zakope ligu a pak ukončí kariéru. S kapitánskou páskou nakonec strávil ve Viktorii sedm let, během kterých ji dovedl ke třem titulům, dvakrát si s ní zahrál Ligu mistrů. A úspěšně přešel i do trenérské role. Ikona Plzně Pavel Horváth byla hostem nové epizody podcastu Kopačky na hřebíku, který vám přináší Sport.cz.

