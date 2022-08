Stávkou jsme jen hrozili, vzpomíná Frýdek na rebelii ve Spartě a Chovance, který byl proti

Zažíval éru, na kterou teď na pražské Letné jen nostalgicky vzpomínají. Éru zlaté Sparty, která získávala jeden titul za druhým bez ohledu na to, zda se právě hrála federální, anebo o pár let později už jen česká liga. „Přál bych současným hráčům, stejně jako fanouškům, aby se ty časy zase vrátily,“ netají v dalším díle podcastu Kopačky na hřebíku Martin Frýdek, že jeho srdce bije i po čtvrt století pořád pro Spartu. Aby ne, když v jejím dresu získal pět mistrovských titulů a zažíval slavná tažení pohárovou Evropou. I v Lize mistrů, kde Pražané v devadesátých letech válčili a poráželi Barcelonu, stejně jako třeba Olymique Marseille, jenž rok na to Champions League vyhrál.

Upoutávka na 22. epizodu podcastu Kopačky na hřebíku. Hostem ve studiu byl Martin FrýdekVideo : Sport.cz

Reklama