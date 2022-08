Blažkovi osudoví muži. Jak vycházel s Hřebíkem? A jak proběhlo první setkání s Křetínským?

Pražská Slavia byla první velkou štací Jaromíra Blažka. A štací mimořádnou, neboť jejím majitelem se stal v srpnu roku 1991 Čechoameričan Boris Korbel a do starého Edenu proudily díky jeho milionům zástupy hvězdných hráčů. Vítěz poháru mistrů evropských zemí Dragiša Binič a s ním třeba ruský záložník Vladimir Tatarčuk, ale třeba také Bartolomej Juraško, Radim Nečas, Jan Suchopárek, Štefan Rusnák.

„Samí skvělí fotbalisté. Co hráč, to reprezentant," přitakává Jaromír Blažek a vzpomíná třeba na Biniče.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jaromír Blažek po konci rozlučkového zápasu děkuje fanouškům.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Balkánec, a tudíž specifický fotbalista. Když se mu chtělo, byl schopen soupeře porazit sám. Jenže jemu se moc často nechtělo. V Praze žil nočním životem, ale pravdou je, že na alkohol nesáhl. Zato chodil pořád s pistolí. Před tréninkem i zápasem ji vytáhl a položil na skříňku, takže jsme ji měli všichni na očích," potvrzuje, že je pravdou to, co se o srbském reprezentantovi tradovalo.

Prostě, divoká devadesátá léta.

„Z diskotéky se jezdilo autem, což byla běžná věc. Tenkrát se to dalo ještě uplatit, tehdy policisté ještě brali. Ta doba je už ale naštěstí pryč," nepopírá Blažek v podcastu Kopačky na hřebíku, že v devadesátých letech byl divoký život i fotbal.

„Hodně divoké to bylo na Žižkově, kam jsem přišel na hostování poté, co Viktorka postoupila do ligy. Pomohly tomu peníze, které do klubu přišly s majitelem Vratislavem Čekanem. I já vlastně poprvé přičichl k větším penězům, což tehdy bylo nějakých čtyřicet tisíc. Trochu mi to zamotalo hlavu, takže jsem si prožil také své telecí období. Naštěstí jsem z toho stačil včas vystoupit," prozradí.

Slavii vystřídaly České Budějovice, Žižkov a vršovický Ďolíček, aby se do Edenu vrátil v sezoně 1995/96, kdy sešívaní slavili mistrovský titul, na který čekali dlouhých 49 let. Pro Blažka první ze sedmi, které v kariéře získal. I na mistrovské oslavy proto samozřejmě vzpomíná.

Přestupové období pokračuje. Uplatní Sparta předkupní právo? A získá Plzeň na poháry hvězdnou posilu? Pasáž z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

A pochopitelně vysvětluje, jak to bylo s přestupem ze Slavie do Bohemians a pak dál do pražské Sparty, s níž je jeho jméno spojené vlastně nerozlučně. Vždyť její bránu hájil s výjimkou dvou ročních přestávek dlouhých deset let a získal s ní dalších šest titulů.

Nemohl se přitom vyhnout vzpomínkám na další osudové muže své brankářské kariéry. Třeba na Jaroslava Hřebíka, Jozefa Jarabinského, Ivana Haška nebo současného majitele letenského klubu Daniela Křetínského.

Foto: Vlastimil Vacek Jaromír Blažek (vlevo) a Marek Matějovský děkují po zápase na liverpoolském Anfieldu sparťanským fanouškům.Foto : Vlastimil Vacek

„Naše první setkání bylo obzvlášť pikantní. Bylo to v době, kdy jsem měl po zisku dalšího mistrovského titulu už dojednaný přestup do bundesligové Borussie Moenchengladbach, kam jsem měl zamířit hned po evropském šampionátu 2004 v Portugalsku. Na oficiální klubové oslavě ligového primátu vidím přicházet Tomáše Hübschmana v doprovodu mladíka v obleku, o němž jsem si v první chvíli myslel, že jde o novou posilu Sparty. Proto mu říkám žoviálně: „Ahoj," načež on odpověděl: „Dobrý den, já jsem Dan Křetínský, nový majitel Sparty."

Spadla mi čelist a mumlal jsem: „Takže asi dobrý den."

A vzápětí mi spadla znovu, když mi zvěstoval: „Do Gladbachu tě nemůžeme pustit. Právě jsme Spartu koupili a fanoušci by nás sežrali, že hned rozprodáváme největší opory. Po návratu z mistrovství Evropy se ale u mě stav, nějak to srovnáme."

Přišel jsem tak už o druhé zahraniční angažmá. Pravdou ale je, že Křetínský slovo dodržel a alespoň zčásti mi zatrhnutý přestup vynahradil," rozpovídal se Blažek o svých odchodech do zahraničí, z nichž nakonec vyšel až třetí

Foto: synotliga.cz Jaromír BlažekFoto : synotliga.cz