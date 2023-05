Další černý čtvrtek národního týmu, kapitánovo pochopení pro vyražené zuby a trenéři tajemní jak hrad v Karpatech

„Při nacvičování přesilovky Jiří Černoch zasáhl svého jmenovce Smejkala a vyrazil mu tři zuby, po incidentu zůstala na ledě krvavá stopa, ale nemělo by to znamenat nějaký zásah do podoby plánované sestavu. Aby toho nebylo málo, trefil zatoulaný puk i doktora Antonína Chocholu na střídačce. Takže jeden trénink a dva velmi nepříjemné zásahy doslova a do písmene do českého týmu," líčí dramatickou situaci Sára.