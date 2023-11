Náhrada za Bartošáka? Lukáš chytá výborně, ale Hradec se poohlíží i jinde

Po svém prvním zahraničním angažmá se Lukáš dostává zpátky do pohody. V SaiPě, která se trápí na dně tabulky finské ligy, totiž nezapsal z osmi startů ani jedno vítězství a jeho úspěšnost zákroků činila jen 86 procent. „Ve Finsku se spousta věcí prostě nepotkala. Věděl jsem, do čeho jdu. Ze začátku jsem se trochu trápil, pak už se všechno nabalovalo jako sněhová koule. A vyústilo to v přesun do Hradce,“ líčil gólman.