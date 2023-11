ANTOŠOVA BŘITVA: Šancí už Bartošák dostal mnoho. Tohle začíná být konec jeho kariéry

Zastavím se u jediného jména, které by do budoucna mohlo skočit do extraligy, a tím je porubský útočník Vojtěch Střondala, třetí v bodování Chance ligy. Kluk s ročníkem narození 2000, pořád je čas s ním pracovat. Jenže jaký by byl ideální počet hráčů na tým, kteří by měli mít šanci dostat se do extraligy? Myslím, že v každém týmu by měli být na hraně alespoň dva tři, kteří se o to perou.