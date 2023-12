O Červenkově návratu, řádění disciplinárky i podivném pardubickém volání po kontumaci

Kouč národního týmu sáhl po osvědčených jménech, vybral hned 17 hráčů, kteří absolvovali i listopadovou Karjalu. Na té kvůli zranění chyběl Roman Červenka. Tentokrát však 37letý forvard pojede, ačkoliv by se mohlo zdát, že takhle ostříleného borce není potřeba zkoušet. „Při téhle otázce však Rulík prohlásil, že to je pro Romana urážlivé,“ připomněl Kézr. „Nejde ani tolik o zkoušení, ale o hledání místa v týmu. A zvykání si na systém,“ vysvětloval.

Více než výsledek utkání se však řeší protest Dynama, konkrétně jeho majitele Petra Dědka. Rauma totiž podle něj udělala v zápise o utkání na poslední chvíli změnu v sestavě. „Pořád nedokážu pochopit, jestli je to žádost Pardubic, nebo žádost Petra Dědka. Klub na oficiálních kanálech stále nevydal žádné oficiální stanovisko k této stížnosti,“ poznamenal Vybíral. „Nevěřím tomu, že to má šanci na úspěch,“ mínil.

Druhý z hokejových expertů souhlasil. „Je možnépravděpodobné, že se Rauma provinila v podobě chybného administrativního zápisu. Ale to se dá vyřešit pokutou, není potřeba utkání kontumovat. Nešlo o neoprávněný start hráče. Kdyby ke kontumaci náhodou došlo, neudělalo by to Pardubicím dobré jméno,“ tvrdil zkušený novinář. „A už by šlo o totální dehonestaci soutěže,“ doplnil ho mladší z kolegů.