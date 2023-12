O Jágrově návratu, rekordních nájezdech i MS dvacítek

Jágr strávil ve středu na ledě Pardubic bezmála čtrnáct minut. Zapsal si i jednu asistenci u trefy Jakuba Strnada. „Každý zápas je schopen vytvořit pro Kladno šanci,“ míní Kézr. Návrat majitele na led ale Rytířům nepomohl. S Východočechy prohráli 3:4, navzdory tomu, že v souboji s lídrem tabulky stáhli tříbrankové manko.

„Ze svého hokejového umění nic nezapomíná. Jen je to čím dál méně rychlé. Ale když se mu podíváme do občanky, je to logické. V únoru mu bude 52 let,“ připomíná Kézr. Podle Sobotky budou Jágrovi více sedět domácí zápasy, protože Kladno má rozměrově nejmenší plochu ze všech extraligových celků.

Jágrův první zápas po návratuVideo : Tipsport Extraliga / BPA

„Jágr spoustu let činil své spoluhráče na ledě lepšími. Teď bude potřebovat pomoc ostatních, aby mohl naplno prodat, co v něm ještě je,“ tvrdí Sobotka. Pro Rytíře bude stěžejní, aby svého šéfa dostávali do pozic, ve kterých bude nejlepší. Tedy na puk v útočném pásmu. Tam už bude schopen vytvářet pro spoluhráče šance.

Oba redaktoři se zastavili také u rekordních 34 nájezdů v zápase Třince se Spartou. Až v 17. sérii rozhodl o vítězství Pražanů Roman Horák. Na některých hráčích už bylo vidět, že by zápas chtěli mít za sebou. „Třeba Martin Růžička potřetí už vůbec nevěděl, co s pukem dělat. Bylo vidět, že si nevěří,“ povšimnul si Kézr.

Nájezdy v utkání Třince se Spartou.Video : Tipsport Extraliga / BPA