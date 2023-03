ANTOŠOVA BŘITVA: Trapná Sparta hrála divadlo! Radši staví tým, kterým jen nakrmí diváky

Tahouni Sparty sice mají dlouhé vousy, jsou potetovaní, možná mají krásné ženské. Ale v zápase do toho nedají vůbec nic. Zatímco Třinec úplně všechno - blokuje střely, nestěžuje si, je připravený udělat za každou cenu úplně všechno, jen aby vyhrál. Sparta na to nebyla schopná reagovat.

Právě v přístupu k celé sérii byl ten největší rozdíl. Oceláři vyhráli dávno předtím, než nastal konec šestého zápasu. Třinec postupuje, protože byl odhodlaný, neústupný, dodržoval systém a hlavně byl ochotný udělat něco navíc. Kdežto Sparta hrála divadlo. To je sice fajn pro lidi v Praze, na titul to ale nestačí.

Pozor, tím vůbec nemířím na trenéry Hořavu s Wallsonem. Ti s tím nemohli udělat vůbec nic. Problém je v nastaveném systému organizace, která není na vítězné vlně. Sparta prodává produkt, který je fajn pro Prahu, není to ale vítězný produkt. Hořák by musel překopat celý tým a postavit si ho podle sebe, aby se Spartou mohl uspět.

A za sebe si myslím, že to Sparta v tuhle chvíli neudělá. Proč? Protože současná Sparta je především zábava pro lidi - je to McDonald nebo kino. V žádném případě ale není vítězný tým. Tenhle tým nikdy nevyhraje!

Může to vyznít sebevíc divně, ale pro Spartu je zásadní základní část. Vnímám to tak, že v klubu už to není jen o vítězství v play off.