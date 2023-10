Změny ve Vítkovicích. Končí Philipp, Holaně doplní Trnka a manažer Šimíček

Výsledkem změn má být výrazné zlepšení herního projevu týmu, který v minulé sezoně bojoval o postup do finále. Letos ale zatím tápe. „Věřím, že po této změně si jak Miloš Holaň, celý realizační tým a zejména hráčský kádr uvědomí, že jen na nich samotných bude záležet, zda tento krok bude první a poslední, anebo bude prvním z mnoha dalších. Všichni se musí vrátit k pokoře, k přístupu, k bojovnosti a touze po vítězství a úspěchu. I když to bude bolet. Toto nás zdobilo loňskou sezonu a letos to v týmu bohužel nevidím a nejsem sám. Nevidí to ani naši skvělí fanoušci, nevidí to ani naši partneři. Týmu pořád věřím a doufám, že si uvědomí všichni do jednoho, zdůrazňuji všichni do jednoho, že jen tvrdá práce nás vrátí zpátky do hry o vyšší příčky v tabulce,“ zdůraznil v emotivním prohlášení.