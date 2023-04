O šestihodinové šichtě, vítkovickém vzepětí i ženské reprezentaci, která znovu útočí na medaili

Hlavní zásluhu na tom, že se utkání v Hradci protáhlo až do pozdních večerních hodin a skončilo čtyřicet minut před půlnocí, měl vítkovický brankář Aleš Stezka. „Za posledních 220 minut dostal jediný gól. Ani se to pořádně nedá spočítat," chválí šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr.

Většina by v tento moment asi jen vyhodila kotouč... 🏒 Dej však rozjel přečíslení a Lakatoš ho vyřešil parádní bekhendovou kličkou, která rozhodla tento historický zápas! 😱🚨 A TO V OSLABENÍ! 💀 #MHKVIT #TELH pic.twitter.com/HQQ7gm06vx

„Není to snadná volba. Ale nechal bych v brance Marka Mazance s tím, jak výborně odchytal zbytek šestého utkání. Mohl by být v lepší psychické pohodě," míní redaktor Vybíral a jeho kolega oponuje: „Stálo by to za Kacetla. Ale jenom v Třinci vědí, jak jsou gólmani naladění. Do branky musí jít ten, který si víc věří. A jak znám Ondřeje Kacetla, bude si věřit," tvrdí Kézr.