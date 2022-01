Zbytečně moc otazníků kolem olympijského týmu. Pešán ani Nedvěd je neuměli odstranit

Na zimní olympijské hry do Pekingu může odjet 25 hokejistů, ale při zveřejnění české nominace padlo jen 24 jmen s dost nepochopitelnými dodatky, že to ale není konečná podoba kádru. Jistě, omikron řádí, přesto generální manažer Petr Nedvěd a trenér Filip Pešán až nesmyslně často zdůrazňovali, že mohou složení mužstva až do 24. ledna libovolně měnit. V podcastu webu Sport.cz Za mantinelem se redaktoři Martin Kézr a Jan Škvor zamýšlejí nad nelogičnostmi provázejícími skládání národního týmu a řeší, jestli sázka na zkušenost a věkový průměr kolem třiceti let jsou správnou cestou.

Foto: Sport.cz Za mantinelemFoto : Sport.cz

Článek Docela jasně a opakovaně se odhalila komunikační neschopnost dvou hlavních postav realizačního týmu. Způsob zveřejnění olympijské sestavy jen podtrhl zvláštnost doby i podivnost kompetencí u české reprezentace, kterou nesestavuje trenér, ale generální manažer, jenž jen tak mezi řeší utrousí, že „co se nominace týče, není na pořadu dne, abychom obvolávali každého hráče, který je nominovaný." Takže nebyl čas mluvit nejen s těmi, kteří nejedou (tedy zatím), ale ani s těmi, které do Pekingu chtějí (tedy zatím). Ale vlastně si obě ty skupiny můžou role ještě vyměnit. Marně vyvolení reprezentanti čekali jasný výrok kouče, že za nimi stojí a důvěřuje jim. A fanoušci se místo jasných odpovědí dočkali jen vykrucování typu, stát se může ještě cokoli. A to si trenér ještě neodpustil pro sebe už typické jízlivosti. Komentáře GLOSA: Když se z olympijského odhalení stane „nenominace“

