Kam za nevšedními zážitky, perfektně upravenými sjezdovkami a odkud je úchvatný pohled na Mont Blanc?

Cesta do Francie trvá přibližně dvanáct hodin. Nezajedete si sem tedy pravděpodobně na víkend a je nutné počítat s tím, že zde seženete převážně týdenní pobyty od soboty do soboty. Odměnou za cestu vám však bude lyžování v jedněch z nejlepších a největších propojených lyžařských terénů . Důležité je si uvědomit, že nejde jen o vteřiny aneb Opravdu chcete fungovat na bázi: Rychle sem a rychle domů? Francie je lyžařský ráj. Těchto pět argumentů mluví za vše:

Připravili jsme pro vás výběr zajímavých a oblíbených lyžařských středisek ve Francii . A věřte, máte se na co těšit.

Oblíbenou aktivitou jsou vycházky na sněžnicích se psy ze smečky psího spřežení či skijoëring (lyžař tažený koněm). A ty, kdo touží po nevšedních zážitcích, potěší ledová umělá stěna, která nemá v Evropě obdoby, nebo jediná závodní bobová dráha ve Francii zpřístupněná veřejnosti, která je dědictvím olympijských her z roku 1992. Jedinečný zážitek bude i návštěva iglú v nadmořské výšce 2 000 metrů s ledovou jeskyní, ledovými sochami, ledovým barem či restaurací.

Tip pro lyžaře: Propojení v areálu funguje tak, že vyjedete lanovkou na kopec, který má z jedné strany sjezdovky směrem do Val Thorens a z druhé do Méribelu. Skipas můžete mít jen na dané středisko, což odpovídá přibližně 150 kilometrům sjezdovek, nebo na celý areál všech středisek o délce 600 kilometrů sjezdovek. Mezi jednotlivými středisky skibus nejezdí, vše totiž projedete na lyžích.

Ve Třech údolích si můžete kromě dokonalého lyžování vychutnat nezapomenutelné zážitky. Například více než 1 300 metrů a jednu minutu čtyřicet pět minut dlouhý let na zipline ve výšce až 250 metrů nad údolím. Ti, kteří neradi létají v oblacích, mohou vyzkoušet volné potápění pod led ve Val Thorens či Les Menuires.

Tip: Pro mladé návštěvníky od 7 do 14 let je v Les Menuires připraven program Ski Patrol Experience. Na malé dobrodruhy čeká okruh na miniskútrech, elektrické minirolby i simulace naložení zraněného do helikoptéry.