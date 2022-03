A teď Schwartzman! Macháč by rád pokračoval v daviscupovém drcení favoritů

Na podzim si Macháč vychutnal výhry nad bývalým 7. hráčem ATP Richardem Gasquetem i chlapíkem z aktuální světové třicítky Danielem Evansem. Týmoví kapitáni Francie a Velké Británie plácali Jaroslava Navrátila po zádech, jakou to má v týmu naději.

„Nastartovalo mě to i na další zápasy, držel jsem si šňůru výborné formy," potvrdil Macháč. „Ujistil se v tom, že tenis hrát umí a může hrát s každým. Přenesl si to i do dalších turnajů, chytil šanci za pačesy," dodal Macháčův kouč Daniel Vacek.

Hrát v prázdné rakouské hale a před zaplněnými tribunami v Buenos Aires bude ale trochu rozdíl. Navíc na antuce, na které česká týmové dvojka v poslední době prakticky nenastupovala.

„Loni ty tři čtyři turnaje na antuce jsem ale nehrál špatně. My s Jirkou Lehečkou na ní máme trochu jiný styl než ti typičtí antukáři. Třeba je můžeme překvapit," věří Macháč. „Dokážu vyběhat hodně míčů, dobře se hýbu na nohách, mám i trpělivost, ale taky to zvládnu zabít, nebo zahrát zákeřně: zkrátit hru, dojít si pro volej. Překvapením pro ně může být, že nehraju jenom zezadu, ale výměnu umím ukončit, jako to dělám na betonu."

Zatímco Gasquet s Evansem vykuleně sledovali, jaký mladíček s čepicí otočenou kšiltem dozadu je to drtí, Schwartzman bude nejspíš na Macháče dobře připravený. Zná ho totiž z loňské olympiády v Tokiu, kde se utkali ve druhém kole a Argentinec vyhrál 6:4, 7:5.

Foto: TK Sparta Praha/Pavel Lebeda Tomáš Macháč na své domácí antuce na pražské Spartě.Foto : TK Sparta Praha/Pavel Lebeda

„Byl jsem po mononukleóze, přesto jsem odehrál docela důstojné utkání a on mi na konci řekl, že to pro něj bylo těžké. Pak mě ještě sledoval na jiném turnaji, takže nějaký respekt by mohl mít," řekl Macháč, i když porážka v Japonsku ho tehdy mrzela. „Za vyrovnaného stavu jsem tam zahrál blbě a on dobře. Ale rozdíl nebyl velký, jenže nebyl jsem ve formě a neměl jsem za sebou moc zápasů."