Djokovičovi hrozí v Srbsku kvůli porušení izolace pokuta i vězení

Srbská premiérka Ana Brnabičová uvedla, že sportovcovo chování se jeví jako "zjevné porušení" pravidel. Upozornil na to list The Guardian. Djokovič ve středu přiznal, že se po pozitivním testu na koronavirus, tedy s vědomím nákazy, zúčastnil rozhovoru pro deník L'Équipe. Třiačtyřicetiletý tenista není očkovaný proti covidu-19. Výjimku na cestu na Australian Open dostal na základě prodělaného onemocnění. Australská vláda zvažuje odejmutí jeho víza a deportaci světové jedničky

Právníci v Srbsku místním novinářům řekli, že porušení přísných pravidel izolace v zemi je trestným činem podle článku 248 trestního zákoníku a hrozí za něj pokuta nebo trest odnětí svobody až na tři roky. Djokovič jako významná veřejná osobnost by v případě uznání viny mohl dostat exemplární trest. Podle právníků by však měl mít možnost vyjednat si příkaz obecně prospěšných prací.

V počátečních fázích pandemie bylo několik Srbů, kteří měli pozitivní test, odsouzeno k trestu odnětí svobody až na tři roky za to, že nesplnili povinnou dvoutýdenní izolaci. Aktuálnější tresty bývají zpravidla pokuty přibližně 150 000 dinárů (přes 31 000 Kč), připomněl The Guardian.

Podle Brnabičové by měl Djokovič vysvětlit to, co označila za "šedou zónu". "Pokud jste pozitivní, musíte se izolovat," řekla srbská premiérka zpravodajskému serveru BBC a dodala, že pokud hráč porušil pravidla, bude se muset poradit s "příslušnými orgány".