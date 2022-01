Hvězdy chválí legendu. "To byl teda zápas! Ze srdce gratuluji svému příteli a velkému rivalovi Rafaelu Nadalovi, že se stal prvním mužem, který vyhrál 21 grandslamových titulů ve dvouhře," napsal Roger Federer na sociálních sítích.

Nadalovo odhodlání a bojovnost na twitteru ocenila i Petra Kvitová. "Jsi pro nás všechny opravdovou inspirací. Díky, že jsi nás naučil, co to znamená nikdy se nevzdat," napsala.

Sedminásobný grandslamový šampion a nyní televizní expert Mats Wilander měl rovněž jen slova chvály. "Pro mě je to nejlepší comeback open éry - vyhrát jednadvacátý grandslam v 35 letech. Bude mu 36, až se bude hrát French Open, a on porazil nejlepšího tenistu světa Daniila Medveděva. Je to nepopsatelné a netuším, kde našel sílu," poznamenal.