Australian Open

Už ve druhé sadě měla Haddadová Maiaová s Čang Šuaj tři mečboly ve zkrácené hře, ale Češky se v zápase udržely. Jenže v posledním setu jim zápas rychle proklouzával mezi prsty. „Když to bylo 0:5 a 0:40, tak si asi nikdo nemyslel, že bychom to mohly otočit. Chtěly jsme udělat alespoň jeden gem. Pak se to sešlo tak, že jsme najednou začaly body vyhrávat my," popisovala pro portál Tenisový svět Vondroušová.