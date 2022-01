Podle pravidel hráči bez očkování mohou hrát, pokud se prokáží negativním testem na covid každých 48 hodin, nebude jim ale umožněn přístup do zázemí turnaje, třeba do šaten, posilovny, restaurace či turnajového hotelu.

Hlasy pro tvrdší covidovou politiku zaznívají i z řad samotných špičkových tenistů. Ve středu se nechala slyšet bývalá světová jednička a členka hráčské rady WTA Victoria Azarenková, že by se měla aplikovat jednotní pravidlo „no jab, no play", tedy „neočkuješ se, nehraješ" které by nemělo žádné výjimky.

Sama si ale uvědomuje, že takový přístup kolem povinného očkování by se mohl dostat v některých zemích do konfliktu se zákonem. „Samozřejmě musíme respektovat jednotlivé země a jejich legislativu," dodala.

„Dění na všech čtyřech grandslamech by mělo mít stejná pravidla. Musíme se spojit a vytvořit něco, co je jednoznačné, aby všichni hráči věděli, na čem jsou. A pokud jsou nějaké výjimky, nesmí to být napsáno někde malým písmem, ale musí to být naopak jasně definováno," řekl Alexander pro list The Age.