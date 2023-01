Australian Open

"Mám obrovskou radost, že se mi to povedlo a že jsem zápas odehrála takhle dobře a poměrně rychle. Čekání bylo náročné. Jsme tu od 8:30 ráno, ale stálo to za to. Jsem ráda, že jsem se na kurt dostala a předvedla solidní výkon," řekla Radiožurnálu Krejčíková.