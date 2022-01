Australský soud dnes rozhoduje o tom, zda Djokovič dostane možnost obhajovat titul na grandslamovém Australian Open, nebo odcestuje domů. Jádrem sporu je oprávněnost zrušení Djokovičových víz. Tenista původně dostal pro umožnění vstupu do Austrálie výjimku z jinak povinného očkování.

Djokovič ji údajně obdržel na základě prosincového prodělání koronaviru, jeho žádost o výjimku posoudily a schválily dvě nezávislé komise. Při středečním příletu do Melbourne byl ale kvůli špatnému typu víza, které vstup s výjimkou neumožňovalo, zadržen imigračními úředníky a umístěn do detenčního hotelu.

Soudce Anthony Kelly během slyšení přerušil právní zástupce tenisty, aby si ujasnil kroky, které Djokovič před příletem do Austrálie podnikl. "Co vůbec dalšího měl tento muž udělat?" dodal soudce na adresu tenisty.

Čtyřiatřicetiletý tenista mohl během slyšení opustit hotel a navštívit své právní zástupce, na veřejnosti však nebyl viděn od svého příletu do Austrálie.

"Žije jako zvíře v lidské zoo. ... To, co se tu děje, je neaustralské. Je to politika a rozhodně rasismus," uvedl jeden z podporovatelů.